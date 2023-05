https://sputnikglobe.com/20230525/russia-belarus-define-procedure-for-maintaining-non-strategic-nuclear-arms---minsk-1110579380.html

Russia, Belarus Define Procedure for Maintaining Non-Strategic Nuclear Arms - Minsk

Russia, Belarus Define Procedure for Maintaining Non-Strategic Nuclear Arms - Minsk

Belarusian Defense Minister Viktor Khrenin and Russian Defense Minister Sergei Shoigu have signed documents defining the procedure for maintaining Russia's non-strategic nuclear weapons at a special storage facility on the territory of Belarus, the Belarusian Defense Ministry said on Thursday.

2023-05-25T07:51+0000

2023-05-25T07:51+0000

2023-05-25T07:51+0000

world

russia

belarus

nuclear sharing program

russia-nato showdown

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/107669/14/1076691406_14:0:2531:1416_1920x0_80_0_0_4268d02533f8718dca1a87392781afd8.png

Shoigu arrived in the Belarusian capital city earlier in the day to partake in a meeting of the Collective Security Treaty Organization at the level of defense ministers. The deployment of non-strategic nuclear weapons is a response to the aggressive policy of unfriendly countries, the ministry added.

russia

belarus

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

News

en_EN

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik International

russia, belarus, tactical nuclear weapons, nuclear sharing, tactic nukes, russian nukes in belarus, russian nukes