Russia Pays Coupons on Eurobonds in Rubles Maturing in 2026, 2036

The Russian Finance Ministry said on Monday that it had paid the coupons on sovereign Eurobonds in rubles maturing in 2026 and 2036.

The paying agent for Eurobonds — NCO JSC National Settlement Depository — received funds to pay coupon income in the amount of 5.7 billion rubles ($70.7 million) for 2026, and 2.3 billion rubles for 2036, the ministry said in a statement.

