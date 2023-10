https://sputnikglobe.com/20231012/us-threatened-countries-not-to-vote-for-russias-unhrc-membership---eritrean-envoy-1114155701.html

US Threatened Countries Not to Vote for Russia's UNHRC Membership - Eritrean Envoy

The United States employed threats and other bullying tactics to discourage nations from voting in favor of Russia's bid to join the United Nations Human Rights Council.

The official emphasized that "the Human Rights Council elections yesterday does not reflect the will of the people."Tesfamariam said the results of the vote indicate a small number of countries "are allowed to run the system," a situation that could jeopardize UN's legitimacy, efficacy and credibility.

