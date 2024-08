https://sputnikglobe.com/20240821/putin-meets-with-chinese-premier-li-qiang-in-kremlin-1119859697.html

Putin Meets With Chinese Premier Li Qiang in Kremlin

Sputnik goes live as the meeting between Russian President Vladimir Putin and Chinese Premier Li Qiang takes place in the Kremlin.

Sputnik comes to you live as the meeting between Russian President Vladimir Putin and Chinese Premier Li Qiang takes place in the Kremlin.Earlier in the day, the Chinese Premier held bilateral talks with Russian Prime Minister Mikhail Mishustin. The two premiers discussed the development of bilateral ties, particularly regarding Chinese-Russian business, trade and cultural cooperation.Follow Sputnik’s live broadcast to find out more!

