Lavrov and Yemeni Foreign Minister Hold Press Conference After Talks in Moscow

Sputnik is live as Russian Foreign Minister Sergey Lavrov holds a press conference after talks with Yemen’s Foreign Minister Shayea Mohsen Al-Zindani in Moscow.

Sputnik brings you a live broadcast as Russian Foreign Minister Sergey Lavrov holds a press conference after talks with Yemen’s Foreign Minister Shayea Mohsen Al-Zindani in Moscow."We will discuss the bilateral agenda and the prospects for opening new areas of our interaction," the Yemeni foreign minister said at the start of the talks.Follow Sputnik's live feed to find out more!

