https://sputnikglobe.com/20250201/russias-quantum-leap-rosatoms-breakthrough-set-to-transform-ai-healthcare-and-more-1121524625.html

Russia’s Quantum Leap: Rosatom’s Breakthrough Set to Transform AI, Healthcare, and More

Russia’s Quantum Leap: Rosatom’s Breakthrough Set to Transform AI, Healthcare, and More

Sputnik International

A quantum research project conducted under the auspices of the Russian nuclear corporation Rosatom is poised to cement Moscow’s place as one of world’s technological powerhouses.

2025-02-01T18:35+0000

2025-02-01T18:35+0000

2025-02-01T18:35+0000

russia

science & tech

russia

moscow

rosatom

quantum

quantum computers

https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/02/01/1121524788_0:0:1163:654_1920x0_80_0_0_cb421cca3de6fe11e0d9db6dd0924bc9.jpg

Quantum computing is expected to benefit Russia in the following areas:

https://sputnikglobe.com/20220524/russian-scientists-make-further-step-in-efficient-quantum-encryption-1095636817.html

russia

moscow

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

News

en_EN

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Russia's quantum leap Sputnik International Russia's quantum leap 2025-02-01T18:35+0000 true PT1M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik International

russia, rosatom, quantum computing, quantum technologies, science, quantum computers