https://sputnikglobe.com/20250520/russia-ready-for-talks-with-ukraine--now-the-ball-is-in-kievs-court-1122097034.html

Russia ‘Ready For Talks With Ukraine – Now The Ball is in Kiev's Court’

Russia ‘Ready For Talks With Ukraine – Now The Ball is in Kiev's Court’

Sputnik International

Russia is ready for contacts with Ukraine, now it is up to Kiev, Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said on Tuesday.

2025-05-20T12:22+0000

2025-05-20T12:22+0000

2025-05-20T12:22+0000

world

russia

ukraine

maria zakharova

kiev

talks

peace talks

video

https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/05/14/1122096870_158:0:2316:1214_1920x0_80_0_0_b93ccdeac3e1b94b457679e069f03112.png

Key takeaways from Russian FM spokeswoman’s briefing:

russia

ukraine

kiev

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

News

en_EN

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Russian FM spokeswoman - on Ukraine Sputnik International Russian FM spokeswoman - on Ukraine 2025-05-20T12:22+0000 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik International

russian foreign ministry, maria zakharova, talks with ukraine, kiev's court’