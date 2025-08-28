https://sputnikglobe.com/20250828/druzhba-oil-pipeline-in-russia-should-not-be-targeted---european-commission-1122680608.html
Druzhba Oil Pipeline in Russia Should Not Be Targeted - European Commission
It is a key part of European energy security, said an EU Commission spokesperson. 28.08.2025, Sputnik International
2025
10:53 GMT 28.08.2025 (Updated: 10:54 GMT 28.08.2025)
It is a key part of European energy security, said an EU Commission spokesperson.