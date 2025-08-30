https://sputnikglobe.com/20250830/putin-sets-record-with-longest-visit-to-china-1122688394.html
Putin Sets Record With Longest Visit To China
Putin Sets Record With Longest Visit To China
Sputnik International
Russian President Vladimir Putin will pay an official visit to China from August 31 to September 3.
2025-08-30T14:05+0000
2025-08-30T14:05+0000
2025-08-30T14:05+0000
multimedia
vladimir putin
china
tianjin
beijing
shanghai cooperation organisation (sco)
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/08/1e/1122689416_131:0:1697:881_1920x0_80_0_0_1b7145fd218ce358025d6174c1e0082d.jpg
The trip will include attending the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Tianjin, a military parade in Beijing and bilateral talks with Chinese President Xi Jinping.It will be Putin’s 19th visit to China during his presidency, where he has spent a total of 47 days. The upcoming four-day trip will be the longest of his tenure.Xi has visited Russia nine times, with his longest visit also lasting four days.
china
tianjin
beijing
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/08/1e/1122689416_327:0:1502:881_1920x0_80_0_0_967efe2ac59b96b6068503682d0f3d74.jpg
Putin sets record paying his LONGEST visit to China
Sputnik International
Putin sets record paying his LONGEST visit to China
2025-08-30T14:05+0000
true
PT0M37S
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tianjin to beijing, russian president vladimir putin, official visit to china
tianjin to beijing, russian president vladimir putin, official visit to china
Putin Sets Record With Longest Visit To China
Russian President Vladimir Putin will pay an official visit to China from August 31 to September 3.
The trip will include attending the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Tianjin, a military parade in Beijing and bilateral talks with Chinese President Xi Jinping.
It will be Putin’s 19th visit to China during his presidency, where he has spent a total of 47 days. The upcoming four-day trip will be the longest of his tenure.
Xi has visited Russia nine times, with his longest visit also lasting four days.