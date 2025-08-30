International
Putin Sets Record With Longest Visit To China
Putin Sets Record With Longest Visit To China
Russian President Vladimir Putin will pay an official visit to China from August 31 to September 3.
vladimir putin
china
tianjin
beijing
shanghai cooperation organisation (sco)
The trip will include attending the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Tianjin, a military parade in Beijing and bilateral talks with Chinese President Xi Jinping.It will be Putin’s 19th visit to China during his presidency, where he has spent a total of 47 days. The upcoming four-day trip will be the longest of his tenure.Xi has visited Russia nine times, with his longest visit also lasting four days.
Putin sets record paying his LONGEST visit to China
Putin sets record paying his LONGEST visit to China
Putin Sets Record With Longest Visit To China

Russian President Vladimir Putin will pay an official visit to China from August 31 to September 3.
The trip will include attending the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Tianjin, a military parade in Beijing and bilateral talks with Chinese President Xi Jinping.
It will be Putin's 19th visit to China during his presidency, where he has spent a total of 47 days. The upcoming four-day trip will be the longest of his tenure.
Xi has visited Russia nine times, with his longest visit also lasting four days.
