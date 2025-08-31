International
WATCH: Putin Takes Part in SCO Summit in China
- Sputnik International, 1920
World
Get the latest news from around the world, live coverage, off-beat stories, features and analysis.
https://sputnikglobe.com/20250831/watch-putin-takes-part-in-sco-summit-in-china-1122691249.html
WATCH: Putin Takes Part in SCO Summit in China
WATCH: Putin Takes Part in SCO Summit in China
Sputnik International
Russian President Vladimir Putin participates in the SCO Heads of State Council meeting in Tianjin, China.
2025-08-31T11:37+0000
2025-08-31T11:38+0000
world
vladimir putin
shanghai cooperation organisation (sco)
china
russia
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/08/1f/1122694267_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_0b9aa93b4e8b0d1ba0f9a90363c03a83.jpg
Sputnik is live as the Shanghai Cooperation Organization meeting of heads of state takes place in the city of Tianjing, northern China, with Russian President Vladimir Putin participating.Putin’s visit to China will last from August 31 to September 3, including attendance of the WWII victory events in Beijing and bilateral talks with China’s Xi Jinping, India’s Narendra Modi, Iran’s Masoud Pezeshkian, Serbia’s Aleksandar Vucic, and Turkiye’s Recep Tayyip Erdogan.
china
russia
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Putin takes part in SCO Summit in China
Sputnik International
Putin takes part in SCO Summit in China
2025-08-31T11:37+0000
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/08/1f/1122694267_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_18684f8978ce5231d2b0b5803d047964.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
world, putin, xi jinping, sco summit, putin-xi meeting, tianjin
world, putin, xi jinping, sco summit, putin-xi meeting, tianjin

WATCH: Putin Takes Part in SCO Summit in China

11:37 GMT 31.08.2025 (Updated: 11:38 GMT 31.08.2025)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Go to the mediabankRussian President Vladimir Putin and President of the People's Republic of China Xi Jinping at the welcoming ceremony of the heads of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) member states in Tianjin.
Russian President Vladimir Putin and President of the People's Republic of China Xi Jinping at the welcoming ceremony of the heads of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) member states in Tianjin. - Sputnik International, 1920, 31.08.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Go to the mediabank
Subscribe
Russian President Vladimir Putin is participating in the SCO Heads of State Council meeting in Tianjin, China.
Sputnik is live as the Shanghai Cooperation Organization meeting of heads of state takes place in the city of Tianjing, northern China, with Russian President Vladimir Putin participating.
Putin’s visit to China will last from August 31 to September 3, including attendance of the WWII victory events in Beijing and bilateral talks with China’s Xi Jinping, India’s Narendra Modi, Iran’s Masoud Pezeshkian, Serbia’s Aleksandar Vucic, and Turkiye’s Recep Tayyip Erdogan.
© Ruptly
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2025 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала