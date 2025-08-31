https://sputnikglobe.com/20250831/watch-putin-takes-part-in-sco-summit-in-china-1122691249.html
WATCH: Putin Takes Part in SCO Summit in China
Russian President Vladimir Putin participates in the SCO Heads of State Council meeting in Tianjin, China.
Sputnik is live as the Shanghai Cooperation Organization meeting of heads of state takes place in the city of Tianjing, northern China, with Russian President Vladimir Putin participating.Putin’s visit to China will last from August 31 to September 3, including attendance of the WWII victory events in Beijing and bilateral talks with China’s Xi Jinping, India’s Narendra Modi, Iran’s Masoud Pezeshkian, Serbia’s Aleksandar Vucic, and Turkiye’s Recep Tayyip Erdogan.
11:37 GMT 31.08.2025
Russian President Vladimir Putin is participating in the SCO Heads of State Council meeting in Tianjin, China.
Sputnik is live as the Shanghai Cooperation Organization meeting of heads of state takes place in the city of Tianjing, northern China, with Russian President Vladimir Putin participating.
Putin's visit to China will last from August 31 to September 3, including attendance of the WWII victory events in Beijing and bilateral talks with China's Xi Jinping, India's Narendra Modi, Iran's Masoud Pezeshkian, Serbia's Aleksandar Vucic, and Turkiye's Recep Tayyip Erdogan.