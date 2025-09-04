Check Out China's Nuclear Triad: Land, Sea, and Air-Based Missiles

https://sputnikglobe.com/20250904/check-out-chinas-nuclear-triad-land-sea-and-air-based-missiles-1122725195.html
During the military parade in Beijing, China showcased its full strategic nuclear triad for the first time.
The triad includes:This unprecedented display highlights China's advanced nuclear capabilities across land, sea, and air platforms, marking a significant milestone in their military development. Check Sputnik's infographics to find out more!
Land-based:
Dongfeng-61 and Dongfeng-31 intercontinental ballistic missiles
Sea-based:
JL-3 submarine-launched intercontinental ballistic missile
Air-based:
Julang-1 missile
This unprecedented display highlights China's advanced nuclear capabilities across land, sea, and air platforms, marking a significant milestone in their military development.
Check Sputnik's infographics to find out more!