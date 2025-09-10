International
Iraqi Prime Minister Confirms Release of Russian-Israeli Citizen Elizabeth Tsurkov
Sputnik International
Iraqi Prime Minister Mohammed Shia Al Sudani confirmed on Tuesday the release of Russian and Israeli citizen Elizabeth Tsurkov.
Earlier in the day, Russian-Israeli researcher Elizabeth Tsurkov, who was taken hostage in Iraq in 2023 by Kataib Hezbollah, was released and is now at the US Embassy in Baghdad, US President Donald Trump said."As a result of extensive efforts by our security services over many months, we are announcing the release of Russian citizen Elizabeth Tsurkov," Al Sudani said on X.
Iraqi Prime Minister Confirms Release of Russian-Israeli Citizen Elizabeth Tsurkov

05:01 GMT 10.09.2025
MOSCOW (Sputnik) - Iraqi Prime Minister Mohammed Shia Al Sudani confirmed on Tuesday the release of Russian and Israeli citizen Elizabeth Tsurkov.
Earlier in the day, Russian-Israeli researcher Elizabeth Tsurkov, who was taken hostage in Iraq in 2023 by Kataib Hezbollah, was released and is now at the US Embassy in Baghdad, US President Donald Trump said.
"As a result of extensive efforts by our security services over many months, we are announcing the release of Russian citizen Elizabeth Tsurkov," Al Sudani said on X.
