Silver Exchange Price Exceeds $43 Per Troy Ounce for 1st Time Since 2011 - Trading Data
Silver Exchange Price Exceeds $43 Per Troy Ounce for 1st Time Since 2011 - Trading Data
The exchange price of silver is growing by approximately 2% on Friday, and the figure exceeded $43 per troy ounce for the first time since September 2011, according to trading data.
As of 08;48 GMT, the price of December silver futures grew by 2.1%, to $43.033 per ounce. The figure exceeded $43 per troy ounce for the first time since September 5, 2011.
Silver Exchange Price Exceeds $43 Per Troy Ounce for 1st Time Since 2011 - Trading Data

10:16 GMT 12.09.2025
© Sputnik / Pavel Lisitcin / Go to the mediabankA worker holds a gold bar and a silver bar produced during the opening of a new bank bar manufacturing line at a plant in Yekaterinburg.
MOSCOW (Sputnik) - The exchange price of silver is growing by approximately 2% on Friday, and the figure exceeded $43 per troy ounce for the first time since September 2011, according to trading data.
As of 08;48 GMT, the price of December silver futures grew by 2.1%, to $43.033 per ounce. The figure exceeded $43 per troy ounce for the first time since September 5, 2011.
