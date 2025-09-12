https://sputnikglobe.com/20250912/silver-exchange-price-exceeds-43-per-troy-ounce-for-1st-time-since-2011---trading-data-1122773330.html
Silver Exchange Price Exceeds $43 Per Troy Ounce for 1st Time Since 2011 - Trading Data
The exchange price of silver is growing by approximately 2% on Friday, and the figure exceeded $43 per troy ounce for the first time since September 2011, according to trading data.
As of 08;48 GMT, the price of December silver futures grew by 2.1%, to $43.033 per ounce. The figure exceeded $43 per troy ounce for the first time since September 5, 2011.
