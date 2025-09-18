International
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
Ukraine Loses Over 435 Soldiers in Battles With Russia's Central Group - Russian Military
Ukraine Loses Over 435 Soldiers in Battles With Russia's Central Group - Russian Military
Russia's Tsentr (Center) battle group has eliminated over 435 Ukrainian military personnel over the past day, the Russian Defense Ministry said on Thursday.
Russia's Vostok (East) group of forces has eliminated up to 280 Ukrainian soldiers, the ministry also said, adding that Ukraine has lost over 230 soldiers in battles with Russia's Zapad (West) battle group.At the same time, Russia's Sever (North) group of forces has eliminated over 205 Ukrainian soldiers in past day, the statement said.The Russian armed forces have also damaged military facilities used by the Ukrainian military, the ministry added.
Ukraine Loses Over 435 Soldiers in Battles With Russia's Central Group - Russian Military

MOSCOW (Sputnik) - Russia's Tsentr (Center) battle group has eliminated over 435 Ukrainian military personnel over the past day, the Russian Defense Ministry said on Thursday.
"The losses of the Ukrainian armed forces amounted to over 435 service people, six armored fighting vehicles, seven motor vehicles, and three artillery pieces," the ministry said in a statement.
Russia's Vostok (East) group of forces has eliminated up to 280 Ukrainian soldiers, the ministry also said, adding that Ukraine has lost over 230 soldiers in battles with Russia's Zapad (West) battle group.
At the same time, Russia's Sever (North) group of forces has eliminated over 205 Ukrainian soldiers in past day, the statement said.
The Russian armed forces have also damaged military facilities used by the Ukrainian military, the ministry added.
