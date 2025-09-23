International
Russia Remains Top Uranium Supplier for US Nuclear Plants
Russia remains the world leader in uranium enrichment for nuclear power plants, and the West has been unable to change this state of affairs.
A quarter of US nuclear power plants use Russian uranium fuel, said Kirill Komarov, first deputy CEO for development and international business at Russian nuclear energy giant Rosatom.Russian uranium remains a cornerstone of US nuclear energy, underscoring the West’s reliance on Moscow for critical nuclear fuel.Check out Sputnik’s infographics for more details.
15:44 GMT 23.09.2025
Russia remains the world leader in uranium enrichment for nuclear power plants, a situation Western clients have been unable to change.
A quarter of US nuclear power plants use Russian uranium fuel, said Kirill Komarov, first deputy CEO for development and international business at Russian nuclear energy giant Rosatom.
Russian uranium remains a cornerstone of US nuclear energy, underscoring the West’s reliance on Moscow for critical nuclear fuel.
Check out Sputnik’s infographics for more details.
