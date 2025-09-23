https://sputnikglobe.com/20250923/russia-remains-top-uranium-supplier-for-us-nuclear-plants-1122837911.html
Russia Remains Top Uranium Supplier for US Nuclear Plants
Russia Remains Top Uranium Supplier for US Nuclear Plants
Sputnik International
Russia remains the world leader in uranium enrichment for nuclear power plants, and the West has been unable to change this state of affairs.
2025-09-23T15:44+0000
2025-09-23T15:44+0000
2025-09-23T15:44+0000
multimedia
russia
us
enriched uranium
uranium
nuclear power plant
infographic
kirill komarov
west
moscow
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/09/17/1122842048_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_01c83680cac365f63e244f77fa1415be.png
A quarter of US nuclear power plants use Russian uranium fuel, said Kirill Komarov, first deputy CEO for development and international business at Russian nuclear energy giant Rosatom.Russian uranium remains a cornerstone of US nuclear energy, underscoring the West’s reliance on Moscow for critical nuclear fuel.Check out Sputnik’s infographics for more details.
russia
west
moscow
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/09/17/1122842048_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_15f3d80a874b5dc855d4ac738de28252.png
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uranium supplier, us nuclear plants, nuclear power plants, russia
uranium supplier, us nuclear plants, nuclear power plants, russia
Russia Remains Top Uranium Supplier for US Nuclear Plants
Russia remains the world leader in uranium enrichment for nuclear power plants, a situation Western clients have been unable to change.
A quarter of US nuclear power plants use Russian uranium fuel, said Kirill Komarov, first deputy CEO for development and international business at Russian nuclear energy giant Rosatom.
Russian uranium remains a cornerstone of US nuclear energy, underscoring the West’s reliance on Moscow for critical nuclear fuel.
Check out Sputnik’s infographics for more details.