Taliban Attacks Pakistani Army's Positions on Border in Response to Earlier Airstrikes - Report
Taliban forces have attacked Pakistani army's positions along the border in response to earlier airstrikes, TOLO News reported.
According to local reporters, clashes are ongoing in Jalalabad, Helmand &amp; Khost provinces.Afghan forces have carried out an airstrike on Pakistani city of Lahore, using Super Tucano fighter jets, TOLO News also said.
18:47 GMT 11.10.2025 (Updated: 19:18 GMT 11.10.2025)
Taliban forces have attacked Pakistani army's positions along the border in response to earlier airstrikes, TOLO News reported.
According to local reporters, clashes are ongoing in Jalalabad, Helmand & Khost provinces.
Afghan forces have carried out an airstrike on Pakistani city of Lahore, using Super Tucano fighter jets, TOLO News also said.
