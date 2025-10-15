https://sputnikglobe.com/20251015/putin-holds-talks-with-syrias-interim-president-in-moscow-1122962727.html
Putin Holds Talks With Syria's Interim President in Moscow
Russian President Vladimir Putin is meeting Syria's Interim President Ahmed al-Sharaa at the Kremlin.
The leaders are set to discuss bilateral relations and exchange views on current international issues, including regional stability and cooperation.Watch Sputnik's live feed as the two presidents address key aspects of the Russian-Syrian partnership and pressing global challenges.
The leaders are set to discuss bilateral relations and exchange views on current international issues, including regional stability and cooperation.
Watch Sputnik's live feed as the two presidents address key aspects of the Russian-Syrian partnership and pressing global challenges.