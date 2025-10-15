International
Putin Holds Talks With Syria's Interim President in Moscow
Putin Holds Talks With Syria's Interim President in Moscow
Russian President Vladimir Putin is meeting Syria's Interim President Ahmed al-Sharaa at the Kremlin.
The leaders are set to discuss bilateral relations and exchange views on current international issues, including regional stability and cooperation.Watch Sputnik's live feed as the two presidents address key aspects of the Russian-Syrian partnership and pressing global challenges.
News
Putin's talks with Syrian transitional President Ahmed al-Sharaa
Putin's talks with Syrian transitional President Ahmed al-Sharaa
russian president vladimir putin, syria's interim president ahmed al-sharaa, russia, syria, russia-syria relations, bilateral relations, high-level talks
Putin Holds Talks With Syria's Interim President in Moscow

11:15 GMT 15.10.2025
© Sputnik / POOL
Russian President Vladimir Putin holds a meeting with Sakhalin Region Governor Valery Limarenko - Sputnik International, 1920, 15.10.2025
© Sputnik / POOL
Russian President Vladimir Putin is meeting Syria's Interim President Ahmed al-Sharaa at the Kremlin.
The leaders are set to discuss bilateral relations and exchange views on current international issues, including regional stability and cooperation.
Watch Sputnik's live feed as the two presidents address key aspects of the Russian-Syrian partnership and pressing global challenges.
© Ruptly
