Putin to Meet Syrian President Al-Sharaa Today
Russian President Putin will hold talks with Syrian transitional President Ahmed al-Sharaa, who is visiting Russia on a working trip. 15.10.2025, Sputnik International
The agenda includes strengthening Russian-Syrian ties across political, economic, and humanitarian fields, as well as reviewing the latest developments in the Middle East.
