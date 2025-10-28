International
NATO Doing Everything to Persuade US to Abandon Idea of Ukraine Settlement - Lavrov
NATO Doing Everything to Persuade US to Abandon Idea of Ukraine Settlement - Lavrov
Russia has no intention of attacking NATO and EU countries, Russia is prepared to include this in future security guarantees, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said.
Russia has no intention of attacking NATO and EU countries, Russia is prepared to include this in future security guarantees, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said.Other Statements:
russia has no intention of attacking nato and eu countries, russia is prepared to include this in future security guarantees, russian foreign minister sergey lavrov said.
russia has no intention of attacking nato and eu countries, russia is prepared to include this in future security guarantees, russian foreign minister sergey lavrov said.

NATO Doing Everything to Persuade US to Abandon Idea of Ukraine Settlement - Lavrov

09:15 GMT 28.10.2025 (Updated: 09:22 GMT 28.10.2025)
Sergey Lavrov
Subscribe
Russia has no intention of attacking NATO and EU countries, Russia is prepared to include this in future security guarantees, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said.

Other Statements:
Russia has no intention of attacking NATO and EU countries, Russia is prepared to include this in future security guarantees, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said.

Other Statements:

Russia hopes Trump remains committed to resolving conflict in Ukraine based on meeting in Alaska
NATO's increased activity in Arctic cannot but cause concern, this territory must be peaceful
NATO seeks to stake out place in Pacific ocean by undermining foundations of security architecture, goal is to contain China, isolate Russia
