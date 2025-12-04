https://sputnikglobe.com/20251204/watch-live-putin-arrives-in-new-delhi-for-state-visit-1123223739.html
WATCH LIVE: Putin Arrives in New Delhi for State Visit
During his two-day state visit, Vladimir Putin will hold talks with Indian Prime Minister Narendra Modi, focusing on strategic cooperation, political coordination, trade and economic ties, as well as joint scientific and technological projects.
Sputnik is live from New Delhi as Russian President Vladimir Putin arrives in India on a high-profile state visit aimed at strengthening the strategic partnership between Russia and India.Putin is visiting India on December 4–5 at the invitation of Prime Minister Narendra Modi for the 23rd annual Russia–India summit. The visit will open with a private one-on-one meeting between the two leaders, followed by high-level talks in New Delhi covering political, economic, defense, and scientific cooperation.Both sides are expected to adopt a joint statement outlining long-term plans in security, energy, trade, and technology, as well as approve the 2030 Roadmap for expanding economic ties. Putin and Modi will also attend a Russia–India business forum and meet with President Droupadi Murmu.The visit underscores the warm personal ties between Putin and Modi and the growing strategic partnership between Moscow and New Delhi, including coordination on global issues, energy supplies, and ongoing defense cooperation such as the S-400 program.Follow Sputnik's live to find out more!
WATCH LIVE: Putin Arrives in New Delhi for State Visit
