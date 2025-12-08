International
Thailand vs Cambodia: Whose Military is Stronger?
Thailand vs Cambodia: Whose Military is Stronger?
Sputnik International
Border clashes reignite after six-month ceasefire. Sputnik breaks down key details comparing the Thai and Cambodian armies.
Defense budget: Standing army:
thailand
cambodia
Thailand vs Cambodia: Whose Military is Stronger?

14:02 GMT 08.12.2025
Border clashes reignite after six-month ceasefire. Sputnik breaks down key details comparing the Thai and Cambodian armies.
Defense budget:
Thailand: $5,888M
Cambodia: $860M
Standing army:
Thailand: 361,000
Cambodia: 221,000
Thailand-Cambodia military comparison - Sputnik International
Thailand-Cambodia military comparison - Sputnik International
