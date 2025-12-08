https://sputnikglobe.com/20251208/thailand-vs-cambodia-whose-military-is-stronger-1123256236.html
Thailand vs Cambodia: Whose Military is Stronger?
Thailand vs Cambodia: Whose Military is Stronger?
Sputnik International
Border clashes reignite after six-month ceasefire. Sputnik breaks down key details comparing the Thai and Cambodian armies.
2025-12-08T14:02+0000
2025-12-08T14:02+0000
2025-12-08T14:02+0000
multimedia
thailand
cambodia
military & intelligence
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0c/08/1123255486_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bc98d8bbc1ddcd7a71e9713bae02f7cb.png
Defense budget: Standing army:
thailand
cambodia
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0c/08/1123255486_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_828b21c836cc5608d9542041d766d0bd.png
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
thailand cambodia conflict, military comparison, thailand cambodia comparison
thailand cambodia conflict, military comparison, thailand cambodia comparison
Thailand vs Cambodia: Whose Military is Stronger?
Border clashes reignite after six-month ceasefire. Sputnik breaks down key details comparing the Thai and Cambodian armies.