https://sputnikglobe.com/20251209/lavrov-meets-hungarys-fm-szijjarto--1123261953.html
Lavrov Meets Hungary’s FM Szijjarto
Lavrov Meets Hungary’s FM Szijjarto
Sputnik International
Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov is meeting with the Foreign Minister of Hungary Peter Szijjarto.
2025-12-09T11:14+0000
2025-12-09T11:14+0000
2025-12-09T11:14+0000
world
sergey lavrov
peter szijjarto
hungary
russia
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0b/19/1123169248_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_a0532d9f5416bb38513b297c410702ce.jpg
Sputnik is live from Moscow where the meeting between Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and his Hungarian counterpart Peter Szijjarto is taking place.The Hungarian delegation last visited Moscow in late November.Follow Sputnik's live broadcast!
hungary
russia
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0b/19/1123169248_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_116bbec9d22c1a95d8a7b794766bf8ce.jpg
Lavrov meets with Hungarian Foreign Minister Szijjarto
Sputnik International
Lavrov meets with Hungarian Foreign Minister Szijjarto
2025-12-09T11:14+0000
true
PT1S
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russia hungary, lavrov szijjarto meeting, russia hungary relations, lavrov meetings
russia hungary, lavrov szijjarto meeting, russia hungary relations, lavrov meetings
Lavrov Meets Hungary’s FM Szijjarto
Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov is meeting with Hungary's Foreign Minister Peter Szijjarto.
Sputnik is live from Moscow where the meeting between Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and his Hungarian counterpart Peter Szijjarto is taking place.
The Hungarian delegation last visited Moscow in late November.
Follow Sputnik's live broadcast!