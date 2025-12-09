International
Lavrov Meets Hungary's FM Szijjarto
Lavrov Meets Hungary’s FM Szijjarto
Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov is meeting with the Foreign Minister of Hungary Peter Szijjarto.
Sputnik is live from Moscow where the meeting between Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and his Hungarian counterpart Peter Szijjarto is taking place.The Hungarian delegation last visited Moscow in late November.Follow Sputnik's live broadcast!
Lavrov meets with Hungarian Foreign Minister Szijjarto
Lavrov meets with Hungarian Foreign Minister Szijjarto
russia hungary, lavrov szijjarto meeting, russia hungary relations, lavrov meetings
Lavrov Meets Hungary’s FM Szijjarto

11:14 GMT 09.12.2025
© Sputnik / Sergey Guneev
© Sputnik / Sergey Guneev
Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov is meeting with Hungary's Foreign Minister Peter Szijjarto.
Sputnik is live from Moscow where the meeting between Russian Foreign Minister Sergey Lavrov and his Hungarian counterpart Peter Szijjarto is taking place.
The Hungarian delegation last visited Moscow in late November.
Follow Sputnik's live broadcast!
© Ruptly
