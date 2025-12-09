https://sputnikglobe.com/20251209/meet-russias-cutting-edge-supercam-s350-drone-1123264745.html
Meet Russia’s Cutting-Edge Supercam S350 Drone
A flagship of unmanned aerial systems, this recon drone is capable of obtaining and transmitting information from high altitude for several hours.
Features: Find out more in our infographic!
Flight speed: up to 120 km/h
Flight altitude: 150-5,000 m
Operating temperature: from -40°C to +45°C
Modular composition elements
Wing console jettison system for landing
Find out more in our infographic!