LIVE: Valdai International Discussion Club Conference Kicks Off in Moscow
Sputnik International
The Valdai Discussion Club conference "Security in Eurasia: From Concept to Practice" is taking place in Moscow, Russia.
2025-12-09T08:03+0000
Sputnik is live from Moscow, where more than 40 participants from Russia, China, India, Iran, Kazakhstan, Pakistan and Uzbekistan will give expert views on the architecture of Eurasian security.The Valdai Discussion Club is a forum and think tank founded in 2004 for global policymakers and experts to discuss international relations and critical world issues. Follow Sputnik’s live broadcast!
08:03 GMT 09.12.2025
The Valdai Discussion Club conference "Security in Eurasia: From Concept to Practice" is taking place in Moscow, Russia.
Sputnik is live from Moscow, where more than 40 participants from Russia, China, India, Iran, Kazakhstan, Pakistan and Uzbekistan will give expert views on the architecture of Eurasian security.
The Valdai Discussion Club is a forum and think tank founded in 2004 for global policymakers and experts to discuss international relations and critical world issues.
Follow Sputnik’s live broadcast!
