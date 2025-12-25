https://sputnikglobe.com/20251225/russias-record-breaker-a-closer-look-at-the-tu-95ms-bomber-1123363702.html
Russia’s Record-Breaker: A Closer Look at the Tu-95MS Bomber
The Tu-95MS, a deep evolution of the world’s fastest mass-produced turboprop, isn’t just impressive — it’s a powerhouse.
As a key player in Russia’s nuclear triad, this strategic bomber can carry nuclear payloads and break records.What makes this aircraft stand out?Check out Sputnik's infographic to find out!
As a key player in Russia’s nuclear triad, this strategic bomber can carry nuclear payloads and break records.
What makes this aircraft stand out?
Check out Sputnik's infographic to find out!