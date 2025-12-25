International
- Sputnik International, 1920
Multimedia
When a picture is worth a thousand words. See what's happening in the world from a more visual perspective with Sputnik's photo galleries, infographics and other multimedia content.
https://sputnikglobe.com/20251225/russias-record-breaker-a-closer-look-at-the-tu-95ms-bomber-1123363702.html
Russia’s Record-Breaker: A Closer Look at the Tu-95MS Bomber
Russia’s Record-Breaker: A Closer Look at the Tu-95MS Bomber
Sputnik International
The Tu-95MS, a deep evolution of the world’s fastest mass-produced turboprop, isn’t just impressive — it’s a powerhouse.
2025-12-25T13:32+0000
2025-12-25T13:36+0000
multimedia
tu-95ms
military tech
aviation
air force
infographic
russia
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0c/19/1123363191_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6153c8610538a456808bb9d21744bf8f.png
As a key player in Russia’s nuclear triad, this strategic bomber can carry nuclear payloads and break records.What makes this aircraft stand out?Check out Sputnik's infographic to find out!
russia
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0c/19/1123363191_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_22bbf9f3cb4a92dc44897c247102f5e4.png
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tu-95ms, russian military aviation, russian strategic aviation
tu-95ms, russian military aviation, russian strategic aviation

Russia’s Record-Breaker: A Closer Look at the Tu-95MS Bomber

13:32 GMT 25.12.2025 (Updated: 13:36 GMT 25.12.2025)
Subscribe
The Tu-95MS, a deep evolution of the world’s fastest mass-produced turboprop, isn’t just impressive — it’s a powerhouse.
As a key player in Russia’s nuclear triad, this strategic bomber can carry nuclear payloads and break records.
What makes this aircraft stand out?
Check out Sputnik's infographic to find out!
Tu-95MS missile carrier - Sputnik International
Tu-95MS missile carrier - Sputnik International
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2025 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала