WATCH LIVE: Caracas After Explosions Near Military Sites
On January 3 the US military conducted strikes against targets in Venezuela.
Sputnik brings you a live broadcast from the capital of Venezuela, Caracas following airstrikes in the city as part of the US operation launched today. Follow Sputnik's live broadcast!
Venezuela’s capital after explosions near military sites
Venezuela’s capital after explosions near military sites
09:50 GMT 03.01.2026
Sputnik brings you a live broadcast from the capital of Venezuela, Caracas following airstrikes in the city as part of the US operation launched today.
Follow Sputnik's live broadcast!