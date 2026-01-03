https://sputnikglobe.com/20260103/watch-live-trump-addresses-media-following-strikes-against-venezuela-1123411541.html
WATCH LIVE: Trump Addresses Media Following Strikes Against Venezuela
On January 3, the US military launched large-scale strikes against targets in Venezuela, after which the country’s president Nicolas Maduro was captured as US President Donald Trump stated.
Sputnik brings you a live broadcast from Mar-a-Lago in Palm Beach, the US, where Donald Trump speaks to the press after the military operation launched in Venezuela.Follow Sputnik's live broadcast!
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07ea/01/03/1123407659_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_acf698746cb41fcc9f864d3ada639280.jpg
Sputnik brings you a live broadcast from Mar-a-Lago in Palm Beach, the US, where Donald Trump speaks to the press after the military operation launched in Venezuela.
Follow Sputnik's live broadcast!