Russia Tops Favorability Ranking Among Chinese Public — Research
A recent study conducted by Tsinghua University reveals that Russia is viewed most favorably by the Chinese public, with an average rating of 3.48 points in 2025.
The survey places Russia significantly ahead of the second most positively regarded nation, the United Kingdom, by a margin of 0.9 points.Check out Sputnik’s infographic for more details.
