Russia Tops Favorability Ranking Among Chinese Public — Research
Russia Tops Favorability Ranking Among Chinese Public — Research
Sputnik International
A recent study conducted by Tsinghua University reveals that Russia is viewed most favorably by the Chinese public, with an average rating of 3.48 points in 2025.
The survey places Russia significantly ahead of the second most positively regarded nation, the United Kingdom, by a margin of 0.9 points.Check out Sputnik’s infographic for more details.
russia china ties, chinese attitude towards russia, tsinghua university
10:22 GMT 16.01.2026
The survey places Russia significantly ahead of the second most positively regarded nation, the United Kingdom, by a margin of 0.9 points.
Check out Sputnik’s infographic for more details.
