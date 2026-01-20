International
LIVE: Lavrov Outlines Russia's Diplomatic Course for 2025
LIVE: Lavrov Outlines Russia's Diplomatic Course for 2025
LIVE: Lavrov Outlines Russia’s Diplomatic Course for 2025
Sputnik is live from Moscow where Russian Foreign Minister Sergey Lavrov addresses Russian and international media, delivering a comprehensive overview of the past year's diplomatic activity.
The briefing covers key foreign policy priorities, major international engagements, and Moscow's strategic outlook as Lavrov fields questions from the press regarding Russia's role in global and regional affairs.
LIVE: Lavrov Outlines Russia’s Diplomatic Course for 2025

Sputnik comes to you live from Moscow where Russian Foreign Minister Sergey Lavrov addresses Russian and international media, delivering a comprehensive overview of the past year's diplomatic activity.
The briefing covers key foreign policy priorities, major international engagements, and Moscow's strategic outlook as Lavrov fields questions from the press regarding Russia's role in global and regional affairs.
Follow Sputnik's live to find out more!
