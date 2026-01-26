International
EU 'Identity Politics' Blocks Turkiye's Membership – Fidan
EU 'Identity Politics' Blocks Turkiye’s Membership – Fidan
Turkish FM Hakan Fidan told Sky News Arabia the EU “failed to become a supracivilizational” institution and follows “identity politics” toward Turkiye.
“But when Mr. Sarkozy came to power, he changed this understanding… He adopted identity politics: ‘we are a Christian Europe, so we don’t want to see Turkiye as part of our unity’,” Fidan said, referring to former French President Nicolas Sarkozy.
04:38 GMT 26.01.2026
Turkish FM Hakan Fidan told Sky News Arabia the EU “failed to become a supracivilizational” institution and follows “identity politics” toward Turkiye.
“But when Mr. Sarkozy came to power, he changed this understanding… He adopted identity politics: ‘we are a Christian Europe, so we don’t want to see Turkiye as part of our unity’,” Fidan said, referring to former French President Nicolas Sarkozy.
