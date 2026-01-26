https://sputnikglobe.com/20260126/eu-identity-politics-blocks-turkiyes-membership--fidan-1123526886.html
EU 'Identity Politics' Blocks Turkiye's Membership – Fidan
EU 'Identity Politics' Blocks Turkiye’s Membership – Fidan
Sputnik International
Turkish FM Hakan Fidan told Sky News Arabia the EU “failed to become a supracivilizational” institution and follows “identity politics” toward Turkiye.
“But when Mr. Sarkozy came to power, he changed this understanding… He adopted identity politics: ‘we are a Christian Europe, so we don’t want to see Turkiye as part of our unity’,” Fidan said, referring to former French President Nicolas Sarkozy.
Turkish FM Hakan Fidan told Sky News Arabia the EU “failed to become a supracivilizational” institution and follows “identity politics” toward Turkiye.
