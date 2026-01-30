https://sputnikglobe.com/20260130/putin-receives-iranian-supreme-national-security-council-secretary---kremlin-1123555726.html
Russian President Vladimir Putin received Iranian Supreme National Security Council Secretary Ali Larijani, who is visiting Russia, in the Kremlin
Larijani's visit to Moscow had not previously been announced.Russian President Vladimir Putin and Iranian Supreme National Security Council Secretary Ali Larijani discussed the expansion of bilateral relations and issues in the Middle East, Iranian Ambassador to Russia Kazem Jalali said on Friday."The main topic of the talks was expanding bilateral relations, particularly economic ties between the two countries. At the same time, the two sides held consultations on important regional and international issues," the ambassador was quoted as saying by Iranian state broadcaster IRIB.
18:10 GMT 30.01.2026 (Updated: 18:20 GMT 30.01.2026)
MOSCOW (Sputnik) - Russian President Vladimir Putin received Iranian Supreme National Security Council Secretary Ali Larijani, who is visiting Russia, in the Kremlin on Friday, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said.
Larijani's visit to Moscow had not previously been announced.
Russian President Vladimir Putin and Iranian Supreme National Security Council Secretary Ali Larijani discussed the expansion of bilateral relations and issues in the Middle East, Iranian Ambassador to Russia Kazem Jalali said on Friday.
"The main topic of the talks was expanding bilateral relations, particularly economic ties between the two countries. At the same time, the two sides held consultations on important regional and international issues," the ambassador was quoted as saying by Iranian state broadcaster IRIB.