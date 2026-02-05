International
Bitcoin Price Falls Below $70,000 for First Time Since November 2024 - Trading Data
Bitcoin Price Falls Below $70,000 for First Time Since November 2024 - Trading Data
The price of Bitcoin fell by 8% to under $70,000, according to Binance trading data.
2026-02-05T11:55+0000
On Binance, the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume, Bitcoin was trading at $69,994.2 as of 11:31 GMT for the first time since November 6, 2024.
11:55 GMT 05.02.2026
FILE - An advertisement for Bitcoin cryptocurrency is displayed on a street in Hong Kong, on Feb. 17, 2022. Bitcoin slumped to a two-year low, Wednesday, Nov. 9, and other digital assets sold off following the sudden collapse of crypto exchange FTX Trading, which has been forced to sell itself to larger rival Binance.
FILE - An advertisement for Bitcoin cryptocurrency is displayed on a street in Hong Kong, on Feb. 17, 2022. Bitcoin slumped to a two-year low, Wednesday, Nov. 9, and other digital assets sold off following the sudden collapse of crypto exchange FTX Trading, which has been forced to sell itself to larger rival Binance. - Sputnik International, 1920, 05.02.2026
MOSCOW (Sputnik) - The price of Bitcoin fell by 8% to under $70,000, according to Binance trading data.
On Binance, the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume, Bitcoin was trading at $69,994.2 as of 11:31 GMT for the first time since November 6, 2024.
