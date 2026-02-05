https://sputnikglobe.com/20260205/bitcoin-price-falls-below-70000-for-first-time-since-november-2024---trading-data-1123593787.html
Bitcoin Price Falls Below $70,000 for First Time Since November 2024 - Trading Data
The price of Bitcoin fell by 8% to under $70,000, according to Binance trading data.
On Binance, the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume, Bitcoin was trading at $69,994.2 as of 11:31 GMT for the first time since November 6, 2024.
MOSCOW (Sputnik) - The price of Bitcoin fell by 8% to under $70,000, according to Binance trading data.
On Binance, the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume, Bitcoin
was trading at $69,994.2 as of 11:31 GMT for the first time since November 6, 2024.
