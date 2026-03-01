https://sputnikglobe.com/20260301/us-military-base-in-erbil-in-northern-iraq-attacked---reports-1123721684.html
US Military Base in Erbil in Northern Iraq Attacked - Reports
Sputnik International
Smoke rises above the American military installation in Iraqi Kurdistan following a reported strike.

TEHRAN, March 1 (Sputnik) - The US military base in Erbil, located in Iraqi Kurdistan, was attacked, the Iranian news agency Tasnim reported.The United States and Israel launched a series of strikes on Saturday against targets in Iran, including Tehran, causing damage and civilian casualties. Iran launched retaliatory missile strikes against Israeli territory, as well as against US military targets in the Middle East.


