Putin Addresses Annual Extended Meeting of Russian Internal Affairs Ministry
The meeting is focused on reviewing the work of Russia’s internal affairs agencies in 2025, as well as setting the priority tasks for the current year, 2026.
Sputnik is live as President Vladimir Putin delivers a speech at the annual extended meeting of Russia’s Ministry of Internal Affairs.Follow Sputnik’s live feed to learn more!
