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Russian Air Defense Shot Down 249 Ukrainian Drones Overnight - Defense Ministry
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Russian air defense alert systems shot down 249 Ukrainian drones over Russian regions overnight, the Russian Defense Ministry said.
2026-03-23T09:26+0000
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"Over the past night, alert air defense systems intercepted and destroyed 249 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles," the statement says. The drones were shot down over the Belgorod, Bryansk, Vladimir, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Smolensk, Tver, Tula regions, the Moscow Region, and the Sea of Azov.
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Russian Air Defense Shot Down 249 Ukrainian Drones Overnight - Defense Ministry
MOSCOW (Sputnik) - Russian air defense alert systems shot down 249 Ukrainian drones over Russian regions overnight, the Russian Defense Ministry said.
"Over the past night, alert air defense systems intercepted and destroyed 249 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles," the statement says.
The drones were shot down over the Belgorod, Bryansk, Vladimir, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Smolensk, Tver, Tula regions, the Moscow Region, and the Sea of Azov.