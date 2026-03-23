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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260323/russian-air-defense-shot-down-249-ukrainian-drones-overnight---defense-ministry-1123880536.html
Russian Air Defense Shot Down 249 Ukrainian Drones Overnight - Defense Ministry
Russian Air Defense Shot Down 249 Ukrainian Drones Overnight - Defense Ministry
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Russian air defense alert systems shot down 249 Ukrainian drones over Russian regions overnight, the Russian Defense Ministry said.
2026-03-23T09:26+0000
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"Over the past night, alert air defense systems intercepted and destroyed 249 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles," the statement says. The drones were shot down over the Belgorod, Bryansk, Vladimir, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Smolensk, Tver, Tula regions, the Moscow Region, and the Sea of ​​Azov.
https://sputnikglobe.com/20260322/russian-forces-liberate-potapovka-settlement-in-sumy-region-1123875809.html
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Russian Air Defense Shot Down 249 Ukrainian Drones Overnight - Defense Ministry

09:26 GMT 23.03.2026
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Go to the mediabankA 9K35 Strela-10 (Arrow) air defence system is seen at a position
A 9K35 Strela-10 (Arrow) air defence system is seen at a position - Sputnik International, 1920, 23.03.2026
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MOSCOW (Sputnik) - Russian air defense alert systems shot down 249 Ukrainian drones over Russian regions overnight, the Russian Defense Ministry said.
"Over the past night, alert air defense systems intercepted and destroyed 249 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles," the statement says.
The drones were shot down over the Belgorod, Bryansk, Vladimir, Kaluga, Kursk, Leningrad, Novgorod, Pskov, Smolensk, Tver, Tula regions, the Moscow Region, and the Sea of ​​Azov.
Russian servicemen drive a vehicle in the village of Karlovka, controlled by Russian armed forces, near Krasnoarmeysk - Sputnik International, 1920, 22.03.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russian Forces Liberate Potapovka Settlement in Sumy Region
Yesterday, 09:37 GMT
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