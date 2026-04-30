International
Sputnik International, 30.04.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260430/russian-air-defenses-shoot-down-189-ukrainian-drones-overnight--1124063659.html
Russian Air Defenses Shoot Down 189 Ukrainian Drones Overnight
2026-04-30T05:50+0000
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0b/1a/1123175987_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_3954e3a9d56e357c368c048bbd905711.jpg
"During the past night, air defense systems on duty intercepted and destroyed 189 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles," the ministry said. It said the drones were shot down over the Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Kursk, Lipetsk, Nizhny Novgorod, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov, Tula, and Ulyanovsk regions.
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e9/0b/1a/1123175987_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_239f7ce221ac71911df6f81b363910e2.jpg
1920
1920
true
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
05:50 GMT 30.04.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev / Go to the mediabankCombat work of a UAV crew on the Kupyansk sector of the front
Combat work of a UAV crew on the Kupyansk sector of the front - Sputnik International, 1920, 30.04.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Go to the mediabank
Subscribe
MOSCOW (Sputnik) - Russian air defenses shot down 189 Ukrainian drones overnight, the Russian Defense Ministry said.
"During the past night, air defense systems on duty intercepted and destroyed 189 Ukrainian fixed-wing unmanned aerial vehicles," the ministry said.
It said the drones were shot down over the Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronezh, Kursk, Lipetsk, Nizhny Novgorod, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov, Tula, and Ulyanovsk regions.
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
  • About Us
  • Press Info
  • Terms of Use
  • Cookie Policy
  • Privacy Policy
Android APK
© 2026 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
Chats
