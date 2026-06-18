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https://sputnikglobe.com/20260618/putin-and-asean-leaders-take-part-in-russia-asean-summit-in-kazan-1124325393.html
Putin and ASEAN Leaders Sit Down For Key Kazan Summit
Putin and ASEAN Leaders Sit Down For Key Kazan Summit
Sputnik International
Russian President Vladimir Putin, Indonesian Foreign Minister Sugiono, Philippine President Ferdinand Marcos Jr., Sultan Hassanal Bolkiah of Brunei Darussalam, and other ASEAN leaders and representatives are taking part in the summit in Kazan
2026-06-18T07:29+0000
2026-06-18T08:15+0000
world
vladimir putin
russia
kazan
asean
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Sputnik brings you a live broadcast from Russia's Kazan, where Russian President Vladimir Putin, Indonesian Foreign Minister Sugiono, Philippine President Ferdinand Marcos Jr., Sultan Hassanal Bolkiah of Brunei Darussalam, and other ASEAN leaders and representatives are taking part in the summit in Kazan on Thursday, June 18. The Russia-ASEAN summit is being held in Kazan from June 17 to 19. The organization includes 11 members: Brunei, Vietnam, Indonesia, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, the Philippines, and Timor-Leste.Join our live broadcast to find out more!
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kazan
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Putin and ASEAN leaders take part in Russia-ASEAN summit in Kazan
Sputnik International
Putin and ASEAN leaders take part in Russia-ASEAN summit in Kazan
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vladimir putin, russia, kazan, asean, видео
vladimir putin, russia, kazan, asean, видео

Putin and ASEAN Leaders Sit Down For Key Kazan Summit

07:29 GMT 18.06.2026 (Updated: 08:15 GMT 18.06.2026)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Go to the mediabankRussian President Vladimir Putin and Sultan of Brunei Hassanal Bolkiah meet at the Russia-ASEAN summit in Kazan. June 17, 2026
Russian President Vladimir Putin and Sultan of Brunei Hassanal Bolkiah meet at the Russia-ASEAN summit in Kazan. June 17, 2026 - Sputnik International, 1920, 18.06.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
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The Russia-ASEAN summit is being held in Kazan from June 17 to 19.
Sputnik brings you a live broadcast from Russia's Kazan, where Russian President Vladimir Putin, Indonesian Foreign Minister Sugiono, Philippine President Ferdinand Marcos Jr., Sultan Hassanal Bolkiah of Brunei Darussalam, and other ASEAN leaders and representatives are taking part in the summit in Kazan on Thursday, June 18.
The Russia-ASEAN summit is being held in Kazan from June 17 to 19.
The organization includes 11 members: Brunei, Vietnam, Indonesia, Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, the Philippines, and Timor-Leste.
Join our live broadcast to find out more!
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