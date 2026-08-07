International
- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260807/we-want-missiles-too--trump-tells-zelensky-us-needs-them-more-1124546458.html
'We Want Missiles, Too' — Trump Tells Zelensky US Needs Them More
'We Want Missiles, Too' — Trump Tells Zelensky US Needs Them More
Sputnik International
US President Donald Trump signaled reluctance to send more long-range missiles and Patriot systems to Ukraine, saying the US needs missiles itself.
2026-08-07T04:50+0000
2026-08-07T04:50+0000
russia's special operation in ukraine
us
donald trump
joe biden
ukraine
russia
patriot
ukrainian crisis
ukraine crisis
missiles
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“Biden gave him so much, Biden gave $300 billion worth of ammunition,” Trump said.As Ukraine begs for more missiles, Trump says the US is rebuilding its own arsenal.Russia has repeatedly warned that such weapons deliveries only prolong the conflict.
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russia
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us, donald trump, joe biden, ukraine, russia, patriot, ukrainian crisis, ukraine crisis, missiles
us, donald trump, joe biden, ukraine, russia, patriot, ukrainian crisis, ukraine crisis, missiles

'We Want Missiles, Too' — Trump Tells Zelensky US Needs Them More

04:50 GMT 07.08.2026
© AP Photo / Alex BrandonPresident Donald Trump speaks during an event for NCAA national champions in the State Dining Room of the White House, Tuesday, April 21, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
President Donald Trump speaks during an event for NCAA national champions in the State Dining Room of the White House, Tuesday, April 21, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon) - Sputnik International, 1920, 07.08.2026
© AP Photo / Alex Brandon
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US President Donald Trump signaled reluctance to send more long-range missiles and Patriot systems to Ukraine, saying the US needs missiles itself.
“Biden gave him so much, Biden gave $300 billion worth of ammunition,” Trump said.
As Ukraine begs for more missiles, Trump says the US is rebuilding its own arsenal.

Russia has repeatedly warned that such weapons deliveries only prolong the conflict.
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