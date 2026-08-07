https://sputnikglobe.com/20260807/we-want-missiles-too--trump-tells-zelensky-us-needs-them-more-1124546458.html
'We Want Missiles, Too' — Trump Tells Zelensky US Needs Them More
'We Want Missiles, Too' — Trump Tells Zelensky US Needs Them More
Sputnik International
US President Donald Trump signaled reluctance to send more long-range missiles and Patriot systems to Ukraine, saying the US needs missiles itself.
2026-08-07T04:50+0000
2026-08-07T04:50+0000
2026-08-07T04:50+0000
russia's special operation in ukraine
us
donald trump
joe biden
ukraine
russia
patriot
ukrainian crisis
ukraine crisis
missiles
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“Biden gave him so much, Biden gave $300 billion worth of ammunition,” Trump said.As Ukraine begs for more missiles, Trump says the US is rebuilding its own arsenal.Russia has repeatedly warned that such weapons deliveries only prolong the conflict.
ukraine
russia
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Sputnik International
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
us, donald trump, joe biden, ukraine, russia, patriot, ukrainian crisis, ukraine crisis, missiles
us, donald trump, joe biden, ukraine, russia, patriot, ukrainian crisis, ukraine crisis, missiles
'We Want Missiles, Too' — Trump Tells Zelensky US Needs Them More
US President Donald Trump signaled reluctance to send more long-range missiles and Patriot systems to Ukraine, saying the US needs missiles itself.
“Biden gave him so much, Biden gave $300 billion worth of ammunition,” Trump said.
As Ukraine begs for more missiles, Trump says the US is rebuilding its own arsenal.
Russia has repeatedly warned that such weapons deliveries only prolong the conflict.