https://sputnikglobe.com/20260818/putin-holds-talks-with-myanmars-president-min-aung-hlaing-1124596107.html

Putin Holds Talks With Myanmar's President Min Aung Hlaing

Putin Holds Talks With Myanmar's President Min Aung Hlaing

Sputnik International

Myanmar's President Min Aung Hlaing arrived in Moscow for an official visit on Monday.

2026-08-18T12:02+0000

2026-08-18T12:02+0000

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world

min aung hlaing

myanmar

russia

moscow

kremlin

vladimir putin

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Sputnik comes to you live as Russian President Vladimir Putin sits down for talks with Myanmar's President Min Aung Hlaing at the Kremlin.The Russian presidential administration said the dialogue would center on deepening bilateral cooperation across diverse spheres, alongside pressing international and regional issues. Following the meeting, the two leaders are set to sign several bilateral documents.This marks the Myanmar president's second visit to Russia since taking office in April 2026. The two leaders previously met at the Russia‑ASEAN summit in Kazan, held on June 17–18.Follow Sputnik's live broadcast to find out more!

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min aung hlaing, myanmar, russia, moscow, kremlin, vladimir putin, видео