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https://sputnikglobe.com/20260818/putin-holds-talks-with-myanmars-president-min-aung-hlaing-1124596107.html
Putin Holds Talks With Myanmar's President Min Aung Hlaing
Putin Holds Talks With Myanmar's President Min Aung Hlaing
Sputnik International
Myanmar's President Min Aung Hlaing arrived in Moscow for an official visit on Monday.
2026-08-18T12:02+0000
2026-08-18T12:08+0000
world
min aung hlaing
myanmar
russia
moscow
kremlin
vladimir putin
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Sputnik comes to you live as Russian President Vladimir Putin sits down for talks with Myanmar's President Min Aung Hlaing at the Kremlin.The Russian presidential administration said the dialogue would center on deepening bilateral cooperation across diverse spheres, alongside pressing international and regional issues. Following the meeting, the two leaders are set to sign several bilateral documents.This marks the Myanmar president's second visit to Russia since taking office in April 2026. The two leaders previously met at the Russia‑ASEAN summit in Kazan, held on June 17–18.Follow Sputnik's live broadcast to find out more!
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Putin holds talks with President of Myanmar Min Aung Hlaing
Sputnik International
Putin holds talks with President of Myanmar Min Aung Hlaing
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min aung hlaing, myanmar, russia, moscow, kremlin, vladimir putin, видео
min aung hlaing, myanmar, russia, moscow, kremlin, vladimir putin, видео

Putin Holds Talks With Myanmar's President Min Aung Hlaing

12:02 GMT 18.08.2026 (Updated: 12:08 GMT 18.08.2026)
© POOL / Go to the mediabankMin Aung Hlaing and Russian President Vladimir Putin at the Eastern Economic Forum (EEF).
Min Aung Hlaing and Russian President Vladimir Putin at the Eastern Economic Forum (EEF). - Sputnik International, 1920, 18.08.2026
© POOL
/
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Myanmar's President Min Aung Hlaing arrived in Moscow for an official visit on Monday. 
Sputnik comes to you live as Russian President Vladimir Putin sits down for talks with Myanmar's President Min Aung Hlaing at the Kremlin.
The Russian presidential administration said the dialogue would center on deepening bilateral cooperation across diverse spheres, alongside pressing international and regional issues. Following the meeting, the two leaders are set to sign several bilateral documents.

This marks the Myanmar president's second visit to Russia since taking office in April 2026. The two leaders previously met at the Russia‑ASEAN summit in Kazan, held on June 17–18.

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