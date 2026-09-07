https://sputnikglobe.com/20260907/russian-armed-forces-strike-ukraines-port-infrastructure-used-by-ukraines-army-1124688682.html
Russian Military Smashes Ukrainian Port Infrastructure Serving Enemy Forces
Russian Military Smashes Ukrainian Port Infrastructure Serving Enemy Forces
Sputnik International
The Armed Forces of the Russian Federation hammered port infrastructure and maritime vessels used to support the Ukrainian Army, Russian Defense Ministry said.
2026-09-07T06:23+0000
2026-09-07T06:23+0000
2026-09-07T06:51+0000
russia's special operation in ukraine
military & intelligence
russia
ukraine
black sea
russian defense ministry
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Among the targets struck were:
https://sputnikglobe.com/20260824/russian-forces-hit-tanker-delivering-fuel-lubricants-for-ukraine-army---mod-1124621593.html
russia
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military & intelligence, russia, ukraine, black sea, russian defense ministry
military & intelligence, russia, ukraine, black sea, russian defense ministry
Russian Military Smashes Ukrainian Port Infrastructure Serving Enemy Forces
06:23 GMT 07.09.2026 (Updated: 06:51 GMT 07.09.2026)
The Armed Forces of the Russian Federation hammered port infrastructure and maritime vessels used to support the Ukrainian Army, Russian Defense Ministry said.
Among the targets struck were:
A "Mavka" dry cargo vessel containing military-technical equipment (Port of Chernomorsk)
A production and loading complex used to discharge military cargo supplied to Ukraine by Western countries (Izmail port)
A patrol boat involved in escorting vessels carrying military cargo (Black Sea)