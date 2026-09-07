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- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20260907/russian-armed-forces-strike-ukraines-port-infrastructure-used-by-ukraines-army-1124688682.html
Russian Military Smashes Ukrainian Port Infrastructure Serving Enemy Forces 
Russian Military Smashes Ukrainian Port Infrastructure Serving Enemy Forces 
Sputnik International
The Armed Forces of the Russian Federation hammered port infrastructure and maritime vessels used to support the Ukrainian Army, Russian Defense Ministry said.
2026-09-07T06:23+0000
2026-09-07T06:51+0000
russia's special operation in ukraine
military & intelligence
russia
ukraine
black sea
russian defense ministry
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07ea/08/06/1124545341_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_366c8c055da94bc6dd5e03ecb65944ff.jpg
Among the targets struck were:
https://sputnikglobe.com/20260824/russian-forces-hit-tanker-delivering-fuel-lubricants-for-ukraine-army---mod-1124621593.html
russia
ukraine
black sea
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military & intelligence, russia, ukraine, black sea, russian defense ministry
military & intelligence, russia, ukraine, black sea, russian defense ministry

Russian Military Smashes Ukrainian Port Infrastructure Serving Enemy Forces 

06:23 GMT 07.09.2026 (Updated: 06:51 GMT 07.09.2026)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Go to the mediabankCombat operations by a Uragan multiple-launch rocket system crew from the 273rd Artillery Brigade of the 34th Artillery Division, serving with Russia’s Zapad Battlegroup near Kupyansk
Combat operations by a Uragan multiple-launch rocket system crew from the 273rd Artillery Brigade of the 34th Artillery Division, serving with Russia’s Zapad Battlegroup near Kupyansk - Sputnik International, 1920, 07.09.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
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The Armed Forces of the Russian Federation hammered port infrastructure and maritime vessels used to support the Ukrainian Army, Russian Defense Ministry said.
Among the targets struck were:
A "Mavka" dry cargo vessel containing military-technical equipment (Port of Chernomorsk)
A production and loading complex used to discharge military cargo supplied to Ukraine by Western countries (Izmail port)
A patrol boat involved in escorting vessels carrying military cargo (Black Sea)
A Russian serviceman from a Molniya-PVO UAV crew of Battlegroup Tsentr in the Dobropolye direction of the special military operation - Sputnik International, 1920, 24.08.2026
Russia's Special Operation in Ukraine
Russian Forces Hit Tanker Delivering Fuel, Lubricants for Ukraine Army - MoD
24 August, 07:33 GMT
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