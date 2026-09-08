https://sputnikglobe.com/20260908/us-air-force-aircraft-disappears-from-radar-over-barents-sea---flight-data-1124700270.html
US Air Force Aircraft Disappears From Radar Over Barents Sea - Flight Data
US Air Force Aircraft Disappears From Radar Over Barents Sea - Flight Data
Sputnik International
WASHINGTON, (Sputnik) - A US Air Force strategic reconnaissance aircraft disappeared from radar on Tuesday while patrolling the Barents Sea north of Russia's Murmansk, according to flight data reviewed by Sputnik.
2026-09-08T14:01+0000
2026-09-08T14:01+0000
2026-09-08T14:01+0000
military
military & intelligence
barents sea
russia
raf (uk)
mcdonnell douglas (boeing) f/a-18c hornet
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/107890/83/1078908354_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_38c59a1191a122a64bf38162adbf414d.jpg
The Boeing RC-135W Rivet Joint took off from RAF Mildenhall in southeastern UK at approximately 8:43 GMT and headed north. After circling over Norway, it reached the Barents Sea around 12:00 GMT. The aircraft disappeared from radar at 12:21 GMT. This is believed to have occurred because the plane disabled its geolocation trackers. The plane's destination is not listed in flight-tracking services.
barents sea
russia
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/107890/83/1078908354_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_ab4797cab8e223aae514c65fbe85dda6.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
military & intelligence, barents sea, russia, raf (uk), mcdonnell douglas (boeing) f/a-18c hornet
military & intelligence, barents sea, russia, raf (uk), mcdonnell douglas (boeing) f/a-18c hornet
US Air Force Aircraft Disappears From Radar Over Barents Sea - Flight Data
WASHINGTON, (Sputnik) - A US Air Force strategic reconnaissance aircraft disappeared from radar on Tuesday while patrolling the Barents Sea north of Russia's Murmansk, according to flight data reviewed by Sputnik.
The Boeing RC-135W Rivet Joint took off from RAF Mildenhall in southeastern UK at approximately 8:43 GMT and headed north. After circling over Norway, it reached the Barents Sea around 12:00 GMT.
The aircraft disappeared from radar at 12:21 GMT. This is believed to have occurred because the plane disabled its geolocation trackers.
The plane's destination is not listed in flight-tracking services.