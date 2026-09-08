https://sputnikglobe.com/20260908/us-air-force-aircraft-disappears-from-radar-over-barents-sea---flight-data-1124700270.html

US Air Force Aircraft Disappears From Radar Over Barents Sea - Flight Data

US Air Force Aircraft Disappears From Radar Over Barents Sea - Flight Data

Sputnik International

WASHINGTON, (Sputnik) - A US Air Force strategic reconnaissance aircraft disappeared from radar on Tuesday while patrolling the Barents Sea north of Russia's Murmansk, according to flight data reviewed by Sputnik.

2026-09-08T14:01+0000

2026-09-08T14:01+0000

2026-09-08T14:01+0000

military

military & intelligence

barents sea

russia

raf (uk)

mcdonnell douglas (boeing) f/a-18c hornet

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The Boeing RC-135W Rivet Joint took off from RAF Mildenhall in southeastern UK at approximately 8:43 GMT and headed north. After circling over Norway, it reached the Barents Sea around 12:00 GMT. The aircraft disappeared from radar at 12:21 GMT. This is believed to have occurred because the plane disabled its geolocation trackers. The plane's destination is not listed in flight-tracking services.

barents sea

russia

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military & intelligence, barents sea, russia, raf (uk), mcdonnell douglas (boeing) f/a-18c hornet