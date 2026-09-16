https://sputnikglobe.com/20260916/russia-hits-container-ship-with-cargo-for-ukrainian-forces-at-chernomorsk-port--military-1124748639.html
Russia Hits Container Ship With Cargo for Ukrainian Forces at Chernomorsk Port — Military
Russia Hits Container Ship With Cargo for Ukrainian Forces at Chernomorsk Port — Military
Sputnik International
MOSCOW, (Sputnik) - The Russian armed forces struck a container ship carrying supplies for the Ukrainian military at the port of Chernomorsk, the Russian Defense Ministry said on Wednesday.
2026-09-16T16:20+0000
2026-09-16T16:20+0000
2026-09-16T16:20+0000
russia's special operation in ukraine
sputnik
russian defense ministry
russia
ukraine
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The latest strike follows a series of Russian attacks on Ukraine's port and transport infrastructure that carried critical supplies such as UAV parts and munitions to Ukrainian troops on the frontlines.
russia
ukraine
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sputnik, russian defense ministry, russia, ukraine
sputnik, russian defense ministry, russia, ukraine
Russia Hits Container Ship With Cargo for Ukrainian Forces at Chernomorsk Port — Military
MOSCOW, (Sputnik) - The Russian armed forces struck a container ship carrying supplies for the Ukrainian military at the port of Chernomorsk, the Russian Defense Ministry said on Wednesday.
"As a result of strikes on the port of Chernomorsk, a container ship that had delivered cargo intended to supply the Ukrainian armed forces was hit," the ministry said in a statement.
The latest strike follows a series of Russian attacks on Ukraine's port and transport infrastructure that carried critical supplies such as UAV parts and munitions to Ukrainian troops on the frontlines.