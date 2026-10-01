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WATCH LIVE: Putin Participates in Valdai International Discussion Club Plenary Session
- Sputnik International, 1920
Russia
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https://sputnikglobe.com/20261001/putin-adresses-valdai-international-discussion-club-plenary-session-1124816326.html
Putin Adresses Valdai International Discussion Club Plenary Session
Putin Adresses Valdai International Discussion Club Plenary Session
Sputnik International
The XXIII annual meeting of the Valdai International Discussion Club is taking place in Moscow region from September 28 to October 1.
2026-10-01T15:10+0000
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russia
russia
vladimir putin
valdai discussion club
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Sputnik brings you a live broadcast from Moscow region, Russia, where Russian President Vladimir Putin is participating in the plenary session of the Valdai International Discussion Club.The theme of the meeting is “Responsibility for the Future: Limits of the Possible, or Limitless Possibilities?”Follow Sputnik's live broadcast!
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News
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Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
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Vladimir Putin addresses the Valdai Club
Sputnik International
Vladimir Putin addresses the Valdai Club
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Sputnik International
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russia, vladimir putin, valdai discussion club, видео
russia, vladimir putin, valdai discussion club, видео

Putin Adresses Valdai International Discussion Club Plenary Session

15:10 GMT 01.10.2026
© Sputnik / Grigory Sysoev / Go to the mediabankRussian President Vladimir Putin gives his address at Valdai. October 2, 2025.
Russian President Vladimir Putin gives his address at Valdai. October 2, 2025. - Sputnik International, 1920, 01.10.2026
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Go to the mediabank
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The XXIII annual meeting of the Valdai International Discussion Club is taking place in Moscow region from September 28 to October 1.
Sputnik brings you a live broadcast from Moscow region, Russia, where Russian President Vladimir Putin is participating in the plenary session of the Valdai International Discussion Club.
The theme of the meeting is “Responsibility for the Future: Limits of the Possible, or Limitless Possibilities?”
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