https://sputnikglobe.com/20261001/putin-adresses-valdai-international-discussion-club-plenary-session-1124816326.html
Putin Adresses Valdai International Discussion Club Plenary Session
Putin Adresses Valdai International Discussion Club Plenary Session
Sputnik International
The XXIII annual meeting of the Valdai International Discussion Club is taking place in Moscow region from September 28 to October 1.
2026-10-01T15:10+0000
2026-10-01T15:10+0000
2026-10-01T15:10+0000
russia
russia
vladimir putin
valdai discussion club
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Sputnik brings you a live broadcast from Moscow region, Russia, where Russian President Vladimir Putin is participating in the plenary session of the Valdai International Discussion Club.The theme of the meeting is “Responsibility for the Future: Limits of the Possible, or Limitless Possibilities?”Follow Sputnik's live broadcast!
russia
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https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07e9/0a/02/1122901929_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_d4fd0a14d85a683771e795ff846f1042.jpg
Vladimir Putin addresses the Valdai Club
Sputnik International
Vladimir Putin addresses the Valdai Club
2026-10-01T15:10+0000
true
PT1S
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russia, vladimir putin, valdai discussion club, видео
russia, vladimir putin, valdai discussion club, видео
Putin Adresses Valdai International Discussion Club Plenary Session
The XXIII annual meeting of the Valdai International Discussion Club is taking place in Moscow region from September 28 to October 1.
Sputnik brings you a live broadcast from Moscow region, Russia, where Russian President Vladimir Putin is participating in the plenary session of the Valdai International Discussion Club.
The theme of the meeting is “Responsibility for the Future: Limits of the Possible, or Limitless Possibilities?”
Follow Sputnik's live broadcast!