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https://sputnikglobe.com/20261008/putin-holds-meetings-during-his-visit-to-turkmenistan-1124850582.html
Putin Holds Meetings During His Visit to Turkmenistan
Putin Holds Meetings During His Visit to Turkmenistan
Sputnik International
The Russian leader is holding talks with his Turkmen counterpart Serdar Berdimuhamedov and, together with the heads of CIS member states, is visiting a festival of national dishes of the Commonwealth countries.
2026-10-08T18:27+0000
2026-10-08T18:27+0000
world
vladimir putin
russia
turkmenistan
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Sputnik brings you a live broadcast as Russian President Vladimir Putin is taking part in a series of meetings in the Avaza National Tourist Zone on Thursday, October 8.The Russian leader is holding talks with his Turkmen counterpart Serdar Berdimuhamedov and, together with the heads of CIS member states, is visiting a festival of national dishes of the Commonwealth countries.Follow our live broadcast to find out more!
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Putin Holds Meetings During His Visit to Turkmenistan
Sputnik International
Putin Holds Meetings During His Visit to Turkmenistan
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vladimir putin, russia, turkmenistan, видео
vladimir putin, russia, turkmenistan, видео

Putin Holds Meetings During His Visit to Turkmenistan

18:27 GMT 08.10.2026
© Sputnik / POOL / Go to the mediabankRussian President Vladimir Putin
Russian President Vladimir Putin - Sputnik International, 1920, 08.10.2026
© Sputnik / POOL
/
Go to the mediabank
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Putin arrived in Turkmenistan on a working visit earlier on Thursday.
Sputnik brings you a live broadcast as Russian President Vladimir Putin is taking part in a series of meetings in the Avaza National Tourist Zone on Thursday, October 8.
The Russian leader is holding talks with his Turkmen counterpart Serdar Berdimuhamedov and, together with the heads of CIS member states, is visiting a festival of national dishes of the Commonwealth countries.
Follow our live broadcast to find out more!
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