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https://sputnikglobe.com/20261017/trump-says-would-love-to-have-putin-at-g20-summit-in-miami-1124891077.html
Trump Says Would 'Love' to Have Putin at G20 Summit in Miami
Trump Says Would 'Love' to Have Putin at G20 Summit in Miami
Sputnik International
US President Donald Trump said on Friday that he did not know if Russian President Vladimir Putin is planning to attend the G20 summit in Miami, but he would "love" to have him.
2026-10-17T03:17+0000
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"Don't know if he's coming. Certainly would love to have him," Trump told reporters.US Secretary of State Marco Rubio has said Washington has invited Russian President Vladimir Putin to the G20 summit in Miami on December 14-15. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said the Russian leader has not yet decided on participation.
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us-russia relations, g20, miami, donald trump, vladimir putin, russia, us
us-russia relations, g20, miami, donald trump, vladimir putin, russia, us

Trump Says Would 'Love' to Have Putin at G20 Summit in Miami

03:17 GMT 17.10.2026 (Updated: 04:38 GMT 17.10.2026)
© AP Photo / Jae C. HongUS President Donald Trump, right, shakes the hand of Russia's President Vladimir Putin during a joint press conference at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska, Friday, Aug. 15, 2025.
US President Donald Trump, right, shakes the hand of Russia's President Vladimir Putin during a joint press conference at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska, Friday, Aug. 15, 2025. - Sputnik International, 1920, 17.10.2026
© AP Photo / Jae C. Hong
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US President Donald Trump said on Friday that he did not know if Russian President Vladimir Putin is planning to attend the G20 summit in Miami, but he would "love" to have him.
"Don't know if he's coming. Certainly would love to have him," Trump told reporters.
US Secretary of State Marco Rubio has said Washington has invited Russian President Vladimir Putin to the G20 summit in Miami on December 14-15. Kremlin spokesman Dmitry Peskov said the Russian leader has not yet decided on participation.
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