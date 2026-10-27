https://sputnikglobe.com/20261027/russia-africa-summits-lay-foundation-for-moscows-relations-with-african-countries---putin-1124957572.html
Russia-Africa Summits Lay Foundation for Moscow's Relations With African Countries - Putin
Russia-Africa Summits Lay Foundation for Moscow's Relations With African Countries - Putin
Sputnik International
The Russia-Africa summits have laid a solid foundation for developing Moscow's relations with countries on the continent, Russian President Vladimir Putin said on Tuesday.
2026-10-27T18:34+0000
2026-10-27T18:34+0000
2026-10-27T18:34+0000
russia-africa summit 2026
vladimir putin
mozambique
russia
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07ea/0a/1b/1124957412_0:54:2849:1656_1920x0_80_0_0_6fe582689cbceed9d732cf800ec595c8.jpg
"It is important that Mozambique was represented at the highest level at previous Russian-African forums, which, in my opinion, laid a good foundation for developing Russia's ties with the entire continent," Putin said at a meeting with President of Mozambique Daniel Chapo. Russia is grateful to Mozambique for its rejection of odious Russophobic demarches on the international stage, Putin added.
mozambique
russia
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07ea/0a/1b/1124957412_138:0:2699:1921_1920x0_80_0_0_ffa9c5029e7cde58d2d5337c032174e9.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, mozambique, russia
vladimir putin, mozambique, russia
Russia-Africa Summits Lay Foundation for Moscow's Relations With African Countries - Putin
MOSCOW (Sputnik) - The Russia-Africa summits have laid a solid foundation for developing Moscow's relations with countries on the continent, Russian President Vladimir Putin said on Tuesday.
"It is important that Mozambique was represented at the highest level at previous Russian-African forums, which, in my opinion, laid a good foundation for developing Russia's ties with the entire continent," Putin said at a meeting with President of Mozambique Daniel Chapo.
Russia is grateful to Mozambique for its rejection of odious Russophobic demarches on the international stage, Putin added.