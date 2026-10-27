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- Sputnik International, 1920
Russia-Africa Summit 2026
Moscow is hosting the third Russia-Africa summit running from October 28 to 29, bringing together leaders to bolster cooperation in politics, security, trade, technology and culture, while advancing equal, mutually beneficial partnerships.
https://sputnikglobe.com/20261027/russia-africa-summits-lay-foundation-for-moscows-relations-with-african-countries---putin-1124957572.html
Russia-Africa Summits Lay Foundation for Moscow's Relations With African Countries - Putin
Russia-Africa Summits Lay Foundation for Moscow's Relations With African Countries - Putin
Sputnik International
The Russia-Africa summits have laid a solid foundation for developing Moscow's relations with countries on the continent, Russian President Vladimir Putin said on Tuesday.
2026-10-27T18:34+0000
2026-10-27T18:34+0000
russia-africa summit 2026
vladimir putin
mozambique
russia
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"It is important that Mozambique was represented at the highest level at previous Russian-African forums, which, in my opinion, laid a good foundation for developing Russia's ties with the entire continent," Putin said at a meeting with President of Mozambique Daniel Chapo. Russia is grateful to Mozambique for its rejection of odious Russophobic demarches on the international stage, Putin added.
mozambique
russia
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vladimir putin, mozambique, russia
vladimir putin, mozambique, russia

Russia-Africa Summits Lay Foundation for Moscow's Relations With African Countries - Putin

18:34 GMT 27.10.2026
© Sputnik / POOLRussian President Vladmir Putin
Russian President Vladmir Putin - Sputnik International, 1920, 27.10.2026
© Sputnik / POOL
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MOSCOW (Sputnik) - The Russia-Africa summits have laid a solid foundation for developing Moscow's relations with countries on the continent, Russian President Vladimir Putin said on Tuesday.
"It is important that Mozambique was represented at the highest level at previous Russian-African forums, which, in my opinion, laid a good foundation for developing Russia's ties with the entire continent," Putin said at a meeting with President of Mozambique Daniel Chapo.
Russia is grateful to Mozambique for its rejection of odious Russophobic demarches on the international stage, Putin added.
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