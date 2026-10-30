https://sputnikglobe.com/20261030/russia-needs-not-truce-but-peace-in-ukraine---kremlin-spokesman-peskov-1124977470.html
Russia Needs Not Truce, But Peace in Ukraine - Kremlin Spokesman Peskov
Russia Needs Not Truce, But Peace in Ukraine - Kremlin Spokesman Peskov
Sputnik International
Russia needs not a truce in the Ukraine conflict, but a long-term peace settlement, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said.
2026-10-30T03:38+0000
2026-10-30T03:38+0000
2026-10-30T04:59+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
kremlin
dmitry peskov
nbc news
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07ea/0a/0d/1124874257_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_fdba25faaf6504b2e2e365240da8419a.jpg
"Well, talks do not mean ceasefire. We do not want ceasefire. We want peace. Cannot be a deal, a simple deal," Peskov told NBC News.
russia
ukraine
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
News
en_EN
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07ea/0a/0d/1124874257_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_95f9efa136734c36e6f90fa70fa1b9cd.jpg
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russia, ukraine, kremlin, dmitry peskov, nbc news
russia, ukraine, kremlin, dmitry peskov, nbc news
Russia Needs Not Truce, But Peace in Ukraine - Kremlin Spokesman Peskov
03:38 GMT 30.10.2026 (Updated: 04:59 GMT 30.10.2026)
Russia needs not a truce in the Ukraine conflict, but a long-term peace settlement, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said.
"Well, talks do not mean ceasefire. We do not want ceasefire. We want peace. Cannot be a deal, a simple deal," Peskov told NBC News.