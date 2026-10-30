International

To improve the performance of our website, show the most relevant news products and targeted advertising, we collect technical impersonal information about you, including through the tools of our partners. You can find a detailed description of how we use your data in our Privacy Policy. For a detailed description of the technologies, please see the Cookie and Automatic Logging Policy.

By clicking on the "Accept & Close" button, you provide your explicit consent to the processing of your data to achieve the above goal.

You can withdraw your consent using the method specified in the Privacy Policy.

- Sputnik International, 1920, 25.02.2022
Russia's Special Operation in Ukraine
On February 24, 2022 Russia launched a special military operation in Ukraine, aiming to liberate the Donbass region where the people's republics of Donetsk and Lugansk had been living under regular attacks from Kiev's forces.
https://sputnikglobe.com/20261030/russia-needs-not-truce-but-peace-in-ukraine---kremlin-spokesman-peskov-1124977470.html
Russia Needs Not Truce, But Peace in Ukraine - Kremlin Spokesman Peskov
Russia Needs Not Truce, But Peace in Ukraine - Kremlin Spokesman Peskov
Sputnik International
Russia needs not a truce in the Ukraine conflict, but a long-term peace settlement, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said.
2026-10-30T03:38+0000
2026-10-30T04:59+0000
russia's special operation in ukraine
russia
ukraine
kremlin
dmitry peskov
nbc news
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07ea/0a/0d/1124874257_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_fdba25faaf6504b2e2e365240da8419a.jpg
"Well, talks do not mean ceasefire. We do not want ceasefire. We want peace. Cannot be a deal, a simple deal," Peskov told NBC News.
russia
ukraine
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
News
en_EN
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgsputnikglobe.com/img/07ea/0a/0d/1124874257_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_95f9efa136734c36e6f90fa70fa1b9cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik International
feedback@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
russia, ukraine, kremlin, dmitry peskov, nbc news
russia, ukraine, kremlin, dmitry peskov, nbc news

Russia Needs Not Truce, But Peace in Ukraine - Kremlin Spokesman Peskov

03:38 GMT 30.10.2026 (Updated: 04:59 GMT 30.10.2026)
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Go to the mediabankCombat operations of a BM-70 UAV crew from Battlegroup Tsentr in the Dobropolye sector of the special military operation
Combat operations of a BM-70 UAV crew from Battlegroup Tsentr in the Dobropolye sector of the special military operation - Sputnik International, 1920, 30.10.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
Go to the mediabank
Subscribe
Russia needs not a truce in the Ukraine conflict, but a long-term peace settlement, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said.
"Well, talks do not mean ceasefire. We do not want ceasefire. We want peace. Cannot be a deal, a simple deal," Peskov told NBC News.
World
Americas
Russia
Economy
Military
Science & Tech
Multimedia
Android APK
© 2026 Sputnik All rights reserved. 18+
Newsfeed
0
To participate in the discussion
log in or register
loader
Chats
Заголовок открываемого материала