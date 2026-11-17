https://sputnikglobe.com/20261117/putin-lands-in-shenzhen-for-apec-summit--and-historic-trilateral-meeting-with-trump--xi-1125082115.html
Putin Lands In Shenzhen for APEC Summit — and Historic Trilateral Meeting With Trump & Xi
Putin Lands In Shenzhen for APEC Summit — and Historic Trilateral Meeting With Trump & Xi
Sputnik International
The 33rd APEC Summit convenes in Shenzhen, China, running from November 18 to 19. 17.11.2026, Sputnik International
2026-11-17T17:57+0000
2026-11-17T17:57+0000
2026-11-17T17:57+0000
china
us
russia
vladimir putin
shenzhen
apec summit 2026
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Join us as Sputnik brings you a live broadcast from Shenzhen, China, where Russian President Vladimir Putin has arrived to participate in the 33rd APEC Summit. He will also engage in a trilateral meeting with Chinese President Xi Jinping and US President Donald Trump.The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) is an intergovernmental forum established in 1989, bringing together 21 member economies to address economic issues and promote free trade in the Asia-Pacific region.Follow Sputnik's live broadcast!
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Putin arrives in Shenzhen to attend the 33rd APEC Summit and a trilateral meeting with Trump and Xi Jinping
Sputnik International
Putin arrives in Shenzhen to attend the 33rd APEC Summit and a trilateral meeting with Trump and Xi Jinping
2026-11-17T17:57+0000
true
PT1S
Sputnik International
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
china, us, russia, vladimir putin, shenzhen, видео
china, us, russia, vladimir putin, shenzhen, видео
Putin Lands In Shenzhen for APEC Summit — and Historic Trilateral Meeting With Trump & Xi
The 33rd APEC Summit convenes in Shenzhen, China, running from November 18 to 19.
Join us as Sputnik brings you a live broadcast from Shenzhen, China, where Russian President Vladimir Putin has arrived to participate in the 33rd APEC Summit. He will also engage in a trilateral meeting with Chinese President Xi Jinping and US President Donald Trump.
The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) is an intergovernmental forum established in 1989, bringing together 21 member economies to address economic issues and promote free trade in the Asia-Pacific region.
Follow Sputnik's live broadcast!