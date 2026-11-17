https://sputnikglobe.com/20261117/putin-lands-in-shenzhen-for-apec-summit--and-historic-trilateral-meeting-with-trump--xi-1125082115.html

Putin Lands In Shenzhen for APEC Summit — and Historic Trilateral Meeting With Trump & Xi

Putin Lands In Shenzhen for APEC Summit — and Historic Trilateral Meeting With Trump & Xi

Sputnik International

The 33rd APEC Summit convenes in Shenzhen, China, running from November 18 to 19. 17.11.2026, Sputnik International

2026-11-17T17:57+0000

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china

us

russia

vladimir putin

shenzhen

apec summit 2026

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Join us as Sputnik brings you a live broadcast from Shenzhen, China, where Russian President Vladimir Putin has arrived to participate in the 33rd APEC Summit. He will also engage in a trilateral meeting with Chinese President Xi Jinping and US President Donald Trump.The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) is an intergovernmental forum established in 1989, bringing together 21 member economies to address economic issues and promote free trade in the Asia-Pacific region.Follow Sputnik's live broadcast!

china

russia

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Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Putin arrives in Shenzhen to attend the 33rd APEC Summit and a trilateral meeting with Trump and Xi Jinping Sputnik International Putin arrives in Shenzhen to attend the 33rd APEC Summit and a trilateral meeting with Trump and Xi Jinping 2026-11-17T17:57+0000 true PT1S

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Sputnik International feedback@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik International

china, us, russia, vladimir putin, shenzhen, видео