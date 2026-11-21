https://sputnikglobe.com/20261121/us-centcom-denies-irans-claim-it-damaged-f-16-fighter-1125129011.html
US CENTCOM Denies Iran's Claim It Damaged F-16 Fighter
US CENTCOM Denies Iran's Claim It Damaged F-16 Fighter
Sputnik International
WASHINGTON (Sputnik) - US Central Command (CENTCOM) on Saturday refuted a claim by Tehran that the Iranian military damaged a US F-16 fighter jet. 21.11.2026, Sputnik International
2026-11-21T16:59+0000
2026-11-21T16:59+0000
2026-11-21T16:59+0000
us-israel war on iran
tehran
persian gulf
us central command (centcom)
f-16
f-16 fighter jet
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"Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps claims it targeted and damaged a U.S. F-16 fighter aircraft yesterday, forcing an emergency landing. This is FALSE," CENTCOM said on social media. It argued that all US fighter jets in the Middle East were safe and accounted for. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps said on Friday that its air defense forces had damaged a US F-16 fighter jet flying over the Persian Gulf, forcing it to make an emergency landing at a nearby airport.
https://sputnikglobe.com/20260225/turkish-f-16-crashed-pilot-died---defense-ministry-1123685494.html
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tehran, persian gulf, us central command (centcom), f-16, f-16 fighter jet
tehran, persian gulf, us central command (centcom), f-16, f-16 fighter jet
US CENTCOM Denies Iran's Claim It Damaged F-16 Fighter
WASHINGTON (Sputnik) - US Central Command (CENTCOM) on Saturday refuted a claim by Tehran that the Iranian military damaged a US F-16 fighter jet.
"Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps claims it targeted and damaged a U.S. F-16 fighter aircraft yesterday, forcing an emergency landing. This is FALSE," CENTCOM said on social media.
It argued that all US fighter jets in the Middle East were safe and accounted for.
Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps said on Friday that its air defense forces had damaged a US F-16 fighter jet flying over the Persian Gulf, forcing it to make an emergency landing at a nearby airport.