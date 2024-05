https://sputnikglobe.com/20240513/russian-air-defense-destroys-dozens-of-ukraines-drones-storm-shadow-missiles-1118404874.html

Russian Air Defense Destroys Dozens of Ukraine’s Drones, Storm Shadow Missiles

The Russian air defense destroyed four Storm Shadow cruise missiles, launched by Ukraine, over Crimea, and 27 Ukrainian drones over Belgorod and Kursk Regions over the past 24 hours, the Russian Defense Ministry said on Monday.

The statement added that "the air defense systems destroyed 12 Vilkha rockets and 12 drones over Belgorod Region, eight drones over Kursk Region, four air-launched cruise missile Storm Shadow and seven drones over the Republic of Crimea, while four more drones were intercepted over Lipetsk Region."

